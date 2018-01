Google contribuiu com R$ 37 bilhões para economia brasileira em 2015, diz pesquisa - Link - Estadão

Reuters Os testes com o Instant Apps começaram com alguns serviços, como Periscope e Buzzfeed

Empresas e criadores de conteúdo que usam os serviços do Google, como YouTube e AdSense, contribuíram com R$ 37 bilhões para a economia brasileira ao longo de 2015, de acordo com relatório divulgado pela consultoria Deloitte Brasil nesta segunda-feira, 12, e encomendado pelo Google.

De acordo com o estudo, chamado Impacto Econômico do Google, empresas que contrataram os serviços de anúncios AdWords do Google tiveram uma estimativa de retorno entre R$ 3,40 e R$ 8 para cada R$ 1 investido neste tipo de publicidade.

Já para os produtores de conteúdo, que contratam os serviços de anúncios AdSense e Doubleclick Ad Exchange, ajudaram a gerar até R$ 1,2 bilhão em valor econômico no Brasil, no ano passado. Já com o uso do Youtube, o levantamento demonstra que houve a geração de R$ 400 milhões em atividade econômica no Brasil.

O Google, que não divulga dados sobre faturamento no Brasil, afirmou que o levantamento apurou queas empresas e criadores de conteúdo que usaram os serviços da empresa "contribuíram com até R$ 37 bilhões para a economia brasileira em 2015" e que essa atividade econômica apoiou manutenção de até 430 mil empregos em diversos setores.

Em todo o mundo, o Google teve um aumento de 20% na receita global no terceiro trimestre, para US$ 22,45 bilhões, apoiada em anúncios em dispositivos móveis e no YouTube.

Crise. A piora no cenário econômico brasileiro neste ano atingiu o mercado de publicidade na internet, embora de forma um pouco menos acentuada, afirmaram executivos do Google, que elaborou a pesquisa em um momento em que rivais como o Facebook estão incrementando sua presença na América Latina.

Mesmo com perspectivas pessimistas, o diretor de relações institucionais do Google Brasil, Marcelo Lacerda, acredita que o ritmo de crescimento do modelo de marketing online deve se manter estável. "Acho que vai continuar na mesma toada. Pode não ter grandes avanços, mas também não vai ter grandes perdas", disse.

Para os próximos dois anos, a empresa prevê uma série de investimentos no Brasil, incluindo o lançamento de uma nova estrutura de computação em nuvem voltada aos serviços empresariais GSuite em São Paulo, anunciada em setembro.

Além disso, a empresa pretende lançar em 2017 o cabo de Internet submarino chamado Monet, em parceria com um consórcio de companhias, que liga Boca Raton, nos Estados Unidos, à Fortaleza, no Ceará, e Praia Grande, em São Paulo. A companhia tem ainda mais dois projetos do tipo, porém, ainda não há previsão de inauguração.