Google cria programa de proteção avançada para contas de usuários - Link - Estadão

Google cria programa de segurança avançada para usuários de risco.

Nesta terça-feira, 17, o Google anunciou um novo “programa de proteção avançada” para usuários que precisam de mais segurança em seus e-mails, como membros do governo, ativistas e jornalistas. Segundo a empresa, o novo sistema visa proteger os usuários mais propensos a receberem ataques sofisticados de hackers. Os usuários terão a opção de habilitar as configurações de segurança para proteger o Gmail, o Drive e o YouTube de ataques de phishing.

O programa avançado de proteção inclui a opção de o usuário só poder entrar em sua conta Google quando um dispositivo USB específico estiver conectado no computador para verificar a identidade da pessoa. Para logins em aparelhos mobile, há a opção de adquirir um dispositivo com Bluetooth.

O novo recurso também cria um processo de recuperação de conta mais trabalhoso e detalhado para evitar fraudes de hackers que figem ter esquecido as informações de acesso. Agora, se os usuários esquecerem a senha, o acesso só será recuperado através do processo de recuperação de conta, não será possível utilizar um método alternativo de login.

As pessoas que optarem por usar o sistema também não poderão acessar o e-mail do Google por aplicativo de terceiros, como o sistema de e-mail da Apple e o do Outlook.

O Google criou a página g.co/advancedprotection para instruir os usuários que quiserem se inscrever no programa. Lá, há informações sobre onde comprar os dispositivos USB e de Bluetooth necessários para o login.