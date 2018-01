Google demite engenheiro autor de manifesto contra diversidade - Link - Estadão

Foto: Divulgação Em janeiro de 2017, a executiva Fiamma Zarife passou a comandar a operação do Twitter no Brasil. Sucessora de Guilherme Ribenboim, ela atuou como vice-presidente de conteúdo e serviços da Samsung na América Latina e tem passagem por Claro, Oi, Telecom Italia, ATL, Banco Boavista e Petrobrás Distribuidora.

Foto: Reuters Presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer iniciou sua carreira no Google e chegou em 2012 à veterana empresa de internet cercada de expectativas: seria ela capaz de reverter o cenário ruim que o Yahoo estava passando? Depois de quase cinco anos, Marissa decidiu deixar a empresa, depois de sofrer pressões cada vez mais fortes dos investidores e maus resultados: em 2015, o Yahoo registrou perdas na casa de US$ 4,5 bilhões.

Foto: Reuters Primeira mulher afro-americana a chefiar uma empresa entre as 500 maiores dos Estados Unidos, Ursula Burns é presidente do conselho e presidente executiva da Xerox. Ela iniciou sua jornada na empresa em 1980, como estagiária de verão, e foi também a primeira mulher a suceder uma mulher em um cargo de comando em uma empresa da Fortune 500.

Foto: NYT Vice-presidente de varejo online e físico da Apple, a norte-americana Angela Ahrendts começou sua carreira no mundo da moda – entre 2006 e 2014, ela foi presidente executiva da Burberry, antes de se transferir para a Apple, já sob o comando de Tim Cook.

Foto: Estadão Diretora global de operações do Instagram, Marne Levine trabalha lado a lado com o norte-americano Kevin Systrom e o brasileiro Mike Krieger na liderança do aplicativo de compartilhamento de fotos. Antes de ir para o Instagram, Marne foi vice-presidente de políticas públicas globais no Facebook.

Foto: NYT Formada na Universidade de Duke e com MBA em Harvard, Amy Hood é a senhora do dinheiro na Microsoft: desde 2013, quando substituiu Peter Klein, ela é a diretora financeira da empresa, responsável pelo Windows e pelo Xbox. Antes da Microsoft, na qual começou a trabalhar em 2002, Hood foi funcionária do banco Goldman Sachs.

Foto: Reuters Meg Whitman, que hoje é presidente-executiva da HP Enterprises (divisão corporativa da Hewlett-Packard), tem uma carreira bastante versátil: além de já ter se candidatado a governadora da Califórnia, em 2010, Whitman foi presidente executiva do eBay entre 1998 e 2008, e passou por empresas como DreamWorks, P&G e Hasbro. Em 2014, Whitman foi eleita a 20ª mulher mais poderosa do mundo pela revista Forbes.

Foto: Reuters Presidente executiva e presidente do conselho da IBM, Ginni Rometty começou a trabalhar na tradicional empresa de informática dos EUA em 1981, como engenheira de sistemas no escritório de Detroit. Em 2002, ela liderou a compra da PricewaterhouseCoopers por US$ 3,5 bilhões, e foi uma das responsáveis por transformar o supercomputador Watson em uma arma comercial. Em 2011, assumiu a presidência da empresa, e hoje tem como seu principal desafio desenvolver a área de computação em nuvem e big data da IBM.

Foto: Reuters Presidente executiva do YouTube, Susan Wojcicki tem uma longa trajetória ao lado do Google: era dela a garagem que Larry Page e Sergey Brin utilizaram para começar as atividades do buscador. Antes de se tornar a primeira gerente de marketing do Google, em 1999, Wojcicki teve passagens pela Intel e pela Bain & Company. No Google, antes de assumir o YouTube em fevereiro de 2014, Wojcicki cuidou da área de anúncios e comércio, desenvolvendo negócios como o Google AdWords, o Google AdSense e o Google Analytics.

Foto: Reuters Atual número 2 do Facebook – na ausência de Mark Zuckeberg, quem manda é ela – Sheryl Sandberg é uma das principais ativistas pela inclusão de mais mulheres no mundo da tecnologia. Antes do Facebook, Sandberg trabalhou no Google (foi vice-presidente de vendas e operações online) e foi chefe de gabinete do Secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers. Hoje, ela é membra do conselho da Walt Disney Company, e recentemente escreveu um livro, chamado Lean In, no qual fala sobre a ausência de mulheres em cargos de liderança. Ela também iniciou uma campanha em 2014, Ban Bossy (Acabe com a 'mandona', em uma tradução literal), com ajuda de Beyoncé e da atriz Jennifer Garner, para acabar com a palavra 'bossy', usada para descrever mulheres em posições de destaque de forma pejorativa.

Foto: Reuters Co-presidente executiva da Oracle, a israelense Safra Catz divide o cargo com Mark Hurd – os dois sucederam ninguém menos que Larry Ellison, o fundador da Oracle, no cargo, em 2014. Catz entrou na Oracle em 1999, e na empresa acumulou diversos cargos, entre eles o cargo de presidente e de diretora financeira da Oracle.

Foto: NYT Jamaicana e ex-jogadora de tênis, Alexandra Chong (ao centro) criou um rebuliço na internet em 2013 ao criar o aplicativo Lulu – no qual mulheres davam notas a homens. De lá para cá, Chong seguiu em frente com o Lulu, que foi recentemente adquirido pelo site de relacionamentos Badoo por valores não divulgados – após a aquisição, Chong assumiu o cargo de presidente executiva do Badoo.