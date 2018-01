Google é acusado de violar lei de privacidade no Reino Unido - Link - Estadão

Google lança plataforma Hire, desenvolvida para empresas em busca de candidatos

Testes médicos realizados pela DeepMind, divisão de inteligência artficial da Alphabet, que também controla o Google, violaram leis britânicas de proteção aos dados, de acordo com decisão divulgada nesta segunda-feira, 3, pelo principal órgão de defesa à privacidade do Reino Unido. Segundo o Escritório do Comissário de Informação do Reino Unido, o hospital do Serviço Nacional de Saúde, ao realizar testes com a DeepMind, compartilhou inapropriadamente os registros de 1,6 milhão de pacientes com o Google.

"Os pacientes não esperavam que as suas informações seria usadas dessa forma", disse a comissária do Escritório do Comissário de Informação, Elizabeth Denham, por meio de comunicado. "As empresas deveriam ser mais transparentes em relação ao que estava ocorrendo." A comissária ainda afirmou que nenhum dos 1,6 milhão de pacientes afetados autorizou previamente ou foi informado de que os seus dados iriam ser compartilhados com a subsidiária da Alphabet, que trambém controla o Google.

Os testes com os dados dos pacientes foram iniciados em novembro de 2015, visando ajudar médicos a diagnosticar lesões renais agudas e não envolveu elementos de inteligência artificial. A DeepMind, na verdade, produziu um software para compilar dados de pacientes, como resultados de exames e com outras informações vitais, para mandar um alerta a uma equipe médica por meio de um aplicativo caso um paciente estivesse em uma situação com risco extremo.

Investigado pelo órgão governamental, o processo foi acusado de ter vários problemas na manipulação de dados de pacientes, sem tomar os cuidados que a situação requer. Além disso, a DeepMind não visava a melhora direta para os pacientes, mas sim um aprimoramento direto de seu aplicativo para hospitais e institutos de saúde. "O preço da inovação não precisa significar a erosão dos direitos fundamentais à privacidade", disse Denham, a comissária do Reino Unido.

No blog oficial da empresa, a DeepMind disse que reconhece que cometeu vários equívocos em seu trabalho e saudou "a solução previdente do ICO para o caso, esperando que isso garanta o tratamento contínuo e legal dos dados dos pacientes."