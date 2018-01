Google e chinesa Tencent fazem acordo de patentes - Link - Estadão

Pony Ma Huateng, presidente executivo da Tencent

O Google fechou um acordo de licenciamento de patentes com a chinesa Tencent, em mais um movimento de sua busca para crescer na China, onde seus principais produtos, como o serviço de buscas e o Gmail, são bloqueados pelo governo local.

A empresa de tecnologia dos EUA já havia assinado acordos similares antes com a Samsung, a LG e a Cisco, mas a parceria com a Tencent é a primeira com uma grande empresa de tecnologia chinesa.

O pacto com a empresa chinesa de mídia social e de jogos Tencent cobre uma ampla gama de produtos e abre caminho para a colaboração tecnológica no futuro, esclareceu o Google nesta sexta-feira, sem divulgar termos financeiros do negócio.

O Google não revelou o escopo do novo acordo de patentes e a Tencent não respondeu imediatamente a perguntas sobre quais produtos o contrato de patente cobriria.

“Trabalhando juntos em acordos como este, as empresas de tecnologia podem se concentrar na construção de melhores produtos e serviços para seus usuários”, disse Mike Lee, chefe de patentes do Google.

Além de reduzir a possibilidade de processos contra a Tencent, o acordo reforça a intenção do Google de entrar na China – em 2017, a empresa inaugurou um laboratório no país e lançou uma versão do Google Translate com o mandarim. / REUTERS