Google e Walmart se unem em mercado de compras por voz nos EUA - Link - Estadão

A rede varejista norte-americana Walmart está se juntando ao Google nos Estados Unidos para entrar no nascente mercado de compras por voz, atualmente dominado pela Amazon, criando outra frente na batalha do Walmart com a varejista online.

O Google, que produz o sistema operacional Android, usado na maioria dos smartphones do mundo, oferecerá centenas de milhares de itens do Walmart com auxílio do asistente pessoal Google Assistant, a partir do final de setembro, escreveu o diretor de comércio eletrônico do Walmart, Marc Lore, em um blog nesta quarta-feira, 23.

Lore, que se juntou à maior varejista do mundo depois que a companhia comprou seu site de comércio eletrônico Jet.com, disse que o Walmart oferecerá uma seleção mais ampla do que qualquer revendedor na plataforma.

Amazon, cujo auxiliar controlado por voz, Alexa, permite aos usuários fazer compras em sua loja online, tem a maior parte do setor de dispositivos controlados por voz nos EUA. O Amazon Echo representou 72,2% do mercado em 2016, muito à frente do dispositivo Home, do Google, com 22%, segundo a firma de pesquisa eMarketer.

Em seu texto, Lore disse que o Walmart também está integrando sua ferramenta de encomendas rápidas e recorrentes ao serviço de entrega no mesmo dia do Google.

"Um dos casos de uso mais simples para compra de voz será a capacidade de construir uma cesta de itens essenciais cotidianos comprados anteriormente", disse ele em uma entrevista.

Ele acrescentou que o Walmart tem planos maiores para compra por voz no próximo ano, o que envolverá capitalizar suas 4,7 mil lojas nos EUA para "criar experiências para os clientes que atualmente não existem nas compras por voz em qualquer outro lugar".

Os clientes podem usar compras por voz para pegar um pedido na loja ou comprar mantimentos frescos em todo o país, disse ele.

Mas enquanto os dispositivos controlados por voz da Amazon e da Google estão ganhando popularidade, as pessoas ainda os usam principalmente para tarefas básicas como fazer chamadas ou tocar música. Para aumentar a compra por voz, a Amazon começou a fazer ofertas exclusivas para compras realizados com o Alexa.