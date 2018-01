Google está desenvolvendo tecnologia parecida com a do Snapchat - Link - Estadão

J. Emilio Flores/The New York Times Snapchat adicionou recentemente uma função que transforma os bitmojis em animações 3D

O Google está desenvolvendo uma tecnologia de publicação de mídia similar a função "Discover" do aplicativo Snapchat, segundo o jornal Wall Street Journal. Nesta sexta-feira, 4, o jornal informou que a empresa de tecnologia está discutindo o projeto com vários veículos norte-americanos, incluindo a Vox Media, a Time e o Washington Post.

O projeto, chamado de "Stamp", deve ser anunciado no começo da próxima semana, apesar de o Google ainda não ter comentado o assunto. Ainda não se sabe como será o modelo da empresa, mas a função Discover do Snapchat permite que os usuários consumam conteúdo em vídeo e texto de vários veículos de comunicação. Na plataforma, há notícias, artigos e séries de vídeos interativos.

Compra. Na última quinta-feira, 3, o site de notícias Business Insider divulgou que o Google tentou comprar o Snap por US$ 30 bilhões no começo de 2016. A informação não foi confirmada pelas duas companhias, mas três fontes de dentro das empresas afirmaram ao veículo norte-americano que presenciaram conversas entre executivos.

Ainda não está claro, porém, de quão formal foram as discussões entre as empresas, já que conversas informais entre executivos são frequentes no mundo da tecnologia. Ainda assim, no entanto, as fontes afirmaram que Google e Snap estavam muito próximas e que todas as conversas ocorreram logo antes de um investimento no Snapchat, que fez a empresa ser avaliada em US$ 20 bilhões.