Google investe US$ 100 milhões em concorrente do Uber na Indonésia - Link - Estadão

Garry Lotulung/Reuters Entre as atividades do Go-Jek está o serviços de caronas compartilhadas feito por motos na Indonésia

O Google investiu cerca de US$ 100 milhões na Go-Jek, uma empresa de serviços por aplicativo que compete com o Uber e o seu maior rival, o Grab, na Indonésia. Junto com os fundos de investimento Temasek – o fundo soberano de Singapura – e Meituan-Dianping, a startup recebeu cerca de US$ 1,2 bilhão em só uma rodada.

Além do Google e dos dois fundos, o braço de investimentos da Samsung, a Samsung Venture Investment Corp, também teria participado do financiamento, disseram fontes, mas ainda não foi divulgado quanto os outros investidores pagaram individualmente.

Com o investimento no Go-Jek, o Google cresce sua posição de mercado na Ásia. Em setembro, a empresa tinha contratado 2 mil engenheiros tailandeses e também lançado um aplicativo de pagamentos digitais na Índia.

Com a nova rodada de investimentos, o Go-Jek chega a uma avaliação de mercado de cerca de US $ 4 bilhões – já o Grab está avaliado em US$ 6 bilhões do Grab. O Uber, por sua vez, está cotado em US$ 54 bilhões após fechar um acordo com a japonesa SoftBank para a compra de 17,5% de suas ações.

“Como um investidor estratégico, o Google pode adicionar muito ao negócio da Go-Jek”, disse uma fonte a Reuters. “O desafio do Go-Jek não é como crescer o negócio, mas ter um grande conjunto de recursos para apoiar todos os seus serviços”, afirmou.

Além de oferecer transporte por aplicativo, a startup oferece refeições e entrega de mantimentos até a contratação de limpadores, massagistas e cabeleireiros na capital da Indonésia, Jacarta. A facilidade de pedir vários serviços a um clique de smartphone é o principal atrativo da empresa, que tem cerca de 330 milhões de usuários ativos mensais no Sudesde Asiático, segundo estimativas do próprio Google.