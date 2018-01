Google lança app de videochamadas Duo - Link - Estadão

Divulgação Google Duo é o novo app de videochamadas do Google: sistema rodará em Android e iOS

A partir desta terça-feira, 16, tudo o que você precisa para fazer uma videochamada com qualquer contato que use Android ou iOS é um número de telefone. Nesta terça-feira, 16, o Google lançou o Duo, seu app de videochamadas, que promete ser um concorrente na briga desse mercado de aplicativos contra o FaceTime, da Apple, o Messenger, do Facebook, e o Skype, da Microsoft.

Anunciado inicialmente em maio, o Duo tem como um de seus diferenciais uma funcionalidade chamada "knock knock" (ainda sem tradução em português), que deixará uma pessoa ver um vídeo ao vivo de quem está lhe chamando para a videochamada antes de atender à conexão.

Segundo a empresa, o aplicativo já nasce otimizado para funcionar em redes de velocidade inferior, ao reduzir a resolução do vídeo "de forma suave" para manter a qualidade da chamada.

"Para videochamadas, o Duo será capaz de alternar entre redes Wi-Fi e de dados (3G e 4G) automaticamente, sem deixar sua conexão cair", disse Justin Uberti, engenheiro de software à frente do projeto, em um post no blog do Google.

Segundo a empresa, o aplicativo está sendo lançado gradualmente por países. A previsão é de que ele esteja disponível em todo o mundo até o final da semana.