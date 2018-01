Google mira no mercado chinês e investe em startup de e-sports - Link - Estadão

David W Cerny/Reuters Google investe em startups com soluções para dispositivos móveis.

PEQUIM - O Google foi buscar no mercado de esportes eletrônicos (e-sports) uma forma de se crescer no mercado da China. A gigante de tecnologia entrou em um grupo de investimentos que aposta na startup Chushou, uma plataforma de transmissão ao vivo de jogos onlines para dispositivos móveis.

Com a participação do Google, o financiamento total da startup atingiu a marca de US$ 120 bilhões. O valor do investimento da empresa norte-americana não foi divulgado, mas a decisão é vista por especialistas como uma forma da empresa expandir suas atividades no mercado chinês, onde o seu mecanismo de busca online é bloqueado desde 2012.

As plataformas de transmissão de jogos ao vivo são uma forma popular de e-sports na China, e fazem parte de uma indústria em crescimento.

Com o acordo selado, o Google promete ajudar a startup chinesa a expandir seus serviços para o mercado estrangeiro. O YouTube, pertencente ao Google, lançou um serviço especializado para jogadores transmitirem ao vivo em 2015, capturando uma grande parte do mercado global.