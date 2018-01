Google ofereceu US$ 30 bilhões pelo Snapchat em 2016, diz site - Link - Estadão

REUTERS/Mike Segar A Sanp é dona do aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat

O Google tentou comprar o Snap, responsável pelo aplicativo de mensagens Snapchat, por US$ 30 bilhões no começo de 2016. A informação, divulgada pelo site de notícias Business Insider nesta quinta-feira, 3, não foi confirmada pelas duas companhias, mas três fontes de dentro das empresas afirmaram ao veículo norte-americano que presenciaram conversas entre executivos.

Ainda não está claro, porém, de quão formal foram as discussões entre as empresas, já que conversas informais entre executivos são frequentes no mundo da tecnologia. Ainda assim, no entanto, as fontes afirmaram que Google e Snap estavam muito próximos e que todas as conversas ocorreram logo antes de um investimento no Snapchat, que valorizou a empresa para US$ 20 bilhões.

Além disso, uma das fontes afirmou ao site que Google e Snap voltaram a discutir uma possível compra pouco antes da abertura de capital do Snap em março, com a oferta de US$ 30 bilhões ainda válida. E agora a Snap está enfrentando um momento delicado, com ações sendo negociados em cerca de US$ 12,50 -- e com um valor de mercado de, em média, US$ 14 bilhões.

Quando questionado pelo Business Insider a comentar a situação, representante do Snap disse que os “rumores são falsos”. O Google não quis comentar.