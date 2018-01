Google paralisa serviço de internet por fibra óptica nos EUA - Link - Estadão

Reuters Técnico do Google Fiber instala o serviço em uma casa na cidade de Provo, nos EUA

O Google vai reduzir os investimentos no serviço de banda larga por fibra óptica Google Fiber em dez cidades dos Estados Unidos. Apesar do recuo, a gigante de Mountain View afirma que o serviço não será descontinuado. No início dessa semana, a empresa anunciou em seu blog oficial mudanças na estratégia e no modelo de negócios, mas não revelou detalhes sobre o que seria feito em relação ao serviço.

De acordo com o site Ars Technica, 9% dos funcionários envolvidos no serviço serão demitidos ou realocados para outras áreas. O diretor do projeto, Craig Barratt, deixará o cargo, mas continuará acompanhando o Fiber de perto como conselheiro.

O serviço de banda larga por meio de fibra óptica do Google foi revelado há cinco anos e começou a funcionar na cidade de Kansas em março de 2013, prometendo uma conexão de 1 gigabit por segundo.

Segundo o analista Noelle Dilts, da consultoria Stifel, as mudanças indicam um foco maior na oferta de conexões sem fio, especialmente após a compra da provedora de internet Webpass pela Google, em um acordo realizado em junho de 2016.

As cidades em que o Fiber ainda existe continuarão com ele em atividade. São Francisco, que ainda receberia o serviço, foi tirada da lista. A interrupção ocorrerá nas cidades de Chicago, Dallas, Jacksonville, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, San Diego, San Jose, e Tampa.