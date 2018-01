Google Play agora oferece sistema de recarga de créditos para compras - Link - Estadão

Divulgação

O Google criou uma nova forma de comprar aplicativos e conteúdos digitais em sua loja virtual por meio de recarga de créditos, uma opção disponível apenas no Brasil. Desde a semana passada, os usuários de smartphones e tablets com sistema operacional Android podem adquirir créditos pré-pagos para gastar na Google Play em mais de 300 mil estabelecimentos.

O sistema é parecido com o adotado para fazer recarga de crédito em celulares pré-pagos. Em estabelecimentos com o adesivo “Recarga Google Play”, o usuário vai encontrar opções de recarga nos valores de R$ 15, R$ 30, R$ 50 ou R$ 100. O sistema gera um recibo com um código que o usuário usa para resgatar o valor da recarga na Google Play.

A recarga não é a única forma de comprar créditos pré-pagos para o Google Play. Desde novembro do ano passado, é possível encontrar cartões pré-pagos ou vale-presentes em 3,2 mil estabelecimentos, entre eles supermercados. Por ter um alcance restrito aos centros urbanos, o Google decidiu investir no novo sistema de recarga, que agora estará disponível até em cidades com menos de 500 mil habitantes.

O Brasil é o segundo país com maior número de downloads de aplicativos na loja virtual do Android, atrás somente dos Estados Unidos, de acordo com pesquisa da empresa de análise de dados App Annie. Não há informações, porém, sobre o número de apps pagos e gratuitos baixados por meio da loja virtual.