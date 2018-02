O Google anunciou nesta sexta-feira, 16, uma mudança que parece pequena, mas deve impactar de forma profunda o uso de imagens na internet. A partir desta data, o serviço de busca Google Imagens não terá mais o botão "ver imagem", que isolava a fotografia, GIF, obra de arte ou montagem em questão do contexto original de sua página, colocando-a em um fundo branco – algo que ajudava muito os usuários a conseguirem salvar as imagens em seus dispositivos.

Agora, quem quiser salvar uma imagem terá de dar alguns passos a mais – abrindo a imagem em sua página original e usando o botão de "salvar imagem como", por exemplo. A ideia da empresa é tornar mais difícil que usuários comuns "roubem" ou modifiquem trabalhos de imagem originais, protegendo os direitos autorais de criadores de conteúdo.

Há tempos, o Google tem sido criticado por esse setor por permitir infrações ao copyright. Além disso, ao submeter os usuários para as páginas originais, o Google permite que os detentores de direitos autorais mostrem anúncios junto às imagens e obtenham assim sua remuneração.

Today we're launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they're on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD