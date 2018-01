Google se reorganiza sob nova empresa e anuncia novo CEO - Link - Estadão

Reuters

O Google anunciou hoje está mudando sua estrutura de operações para montar uma nova companhia chamada Alphabet, uma holding que deverá incluir o negócio de pesquisas na web e várias outras companhias criadas pelo Google ao longo dos anos, como a Calico, focada no estudo da longevidade, e o Google X Lab, laboratório de inovações.

O até então diretor-executivo da empresa e fundador do Google, Larry Page, disse em uma mensagem no blog oficial da marca que será o presidente-executivo (CEO) da Alphabet; Sergey Brin será o presidente global da holding e Eric Schmidt será presidente do conselho administrativo, enquanto o vice-presidente sênior do Google, Sundar Pichai, assumirá o lugar de Page no Google e será o novo presidente-executivo da companhia.

“O Sundar tem dito coisas que eu teria dito (e algumas vezes melhor!) há algum tempo. (…) Sergey e eu estamos muito animados com o progresso e dedicação dele à empresa. E é claro para nós e nossos acionistas que é a hora do Sundar ser o CEO do Google”, declarou Page. “Eu me sinto muito sortudo de tê-lo cuidando dessa versão um pouco reduzida do Google e isso me deixa livre para continuar escalando nossas aspirações”, disse, afirmando que continuará ao lado de Sundar dando suporte na nova função.

“Coleção de empresas”

A Alphabet funcionará como ”uma coleção de companhias”, das quais a Google será a maior. O serviço de busca, o YouTube, o sistema operacional Android e o Chrome ficarão sob a Alphabet. A meta é que cada uma das empresas sob o guarda-chuva da Alphabet opere de maneira totalmente independente e se desenvolva como marca separada, descolando a imagem delas do Google. Ao mesmo tempo, será um processo de “emagrecimento do Google” para separar a empresa de buscas da série de negócios paralelos que se formaram ao seu redor nos últimos anos.

“Fundamentalmente, acreditamos que isso nos permitirá escala de gestão, à medida que poderemos administrar independentemente coisas que não estão muito relacionadas”, disse Page. “Esta nova estrutura nos permitirá manter um tremendo foco nas extraordinárias oportunidades que temos dentro do Google.”

A Alphabet substituirá o Google como entidade negociada em bolsa e todas as ações do Google serão automaticamente convertidas no mesmo número de ações da Alphabet, com os mesmos direitos. O Google será uma subsidiária da Alphabet e as ações serão negociadas com as siglas GOOGL e GOOG.

Já os resultados financeiros do Google serão divulgados separadamente dos resultados das demais empresas da holding Alphabet.

O anúncio da reorganização corporativa da Google foi feito depois do fechamento do mercado de ações. Na sessão de hoje, as ações da Google haviam recuado 0,25%. No after hours, depois do anúncio da reorganização, elas subiram 5,1%.

Escolha do nome

Page explicou o motivo para a escolha do nome Alphabet: “Nós gostamos do nome porque significa o conjunto de letras que representam a linguagem, uma das mais importantes inovações da humanidade e este é o ponto principal sob o qual organizamos a nossa busca”, afirmou. “Nós também gostamos que o nome significa alpha-bet (Alpha é retorno do investimento sobre a marca de referência (benchmark), que é o que nós buscamos”.

/ Com Reuters e Dow Jones