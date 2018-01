Google transferiu € 11 bilhões para unidade nas Bermudas - Link - Estadão

Reuters

O Google transferiu € 10,7 bilhões da Holanda para as Bermudas em 2014. A estratégia faz com que não haja cobrança de impostos sobre as receitas obtidas em outros países.

Dados contábeis da Google Netherlands Holdings divulgados na quinta-feira, 18, mostram que a unidade transferiu quase toda a sua receita, gerada principalmente por royalties. Os recursos foram remetidos para uma afiliada registrada na Irlanda, mas com sede nas Bermudas chamada Google Ireland Holdings.

A estratégia fiscal é conhecida como double Irish, Dutch Sandwich (algo como “sanduíche duplo Irlanda-Holanda”). Ela permite que o Google, agora uma unidade da controladora Alphabet, evite impostos nos Estados Unidos ou retenção de fundos na Europa.

Um porta-voz do Google disse que a empresa segue as leis fiscais em todos os países em que opera.

O arranjo de uma década permitiu que a Alphabet desfrutasse de uma taxa de impostos efetiva de somente 6% sobre seus lucros obtidos fora dos EUA no ano passado, cerca de um quarto da média em seus mercados no exterior.

As Bermudas não cobram imposto de renda de companhias.

Estratégias tributárias têm estado no topo da agenda política da Europa nos últimos anos, e o Google em particular tem sido pressionado pelo baixo nível de imposto que paga sobre lucro gerado com vendas no continente.

Na semana passada, o Google foi chamado para prestar depoimento em uma comissão do parlamento britânico sobre uma fatura fiscal de £ 130 milhões (US$ 186 milhões), acertada com autoridades do país em janeiro, mas que o Partido Trabalhista classificou como “ridícula”.

A Google Netherlands Holdings, que não tem funcionários, teve uma conta de impostos na Holanda de € 2,8 milhões, segundo os dados divulgados.

