Google usa 'caixas laser' para conectar regiões remotas da Índia - Link - Estadão

Com o projeto Loon, o Google usa balões em altas altitudes para levar 4G a áreas remotas do planeta.

A Alphabet, holding que é dona do Google, está utilizando um novo método para levar conexão à internet a áreas remotas do planeta. Em vez de usar seu projeto de balões, o Loon Project, a empresa está testando um modelo de caixas que disparam feixes de laser para conectar regiões isoladas em Andhra Pradesh, no interior da Índia.

O governo da região está adquirindo 2 mil unidades, que utilizam a tecnologia de Comunicação Espacial Óptica Livre (FSOC, na sigla em inglês), do Laboratório X da Alphabet. No ano que vem, as caixas serão instaladas em telhados e postes de regiões que estão distantes de torres de celulares ou pontos de Wi-Fi.

Hoje, em Andhra Pradesh, menos de 20% da população de 53 milhões de pessoas tem acesso à internet. Até 2019, o governo pretende conectar 12 milhões de lares. Para a Alphabet, o projeto representa uma chance de capturar novos usuários da rede.

A tecnologia FSOC usada pela empresa é uma ramificação da utilizada no Projeto Loon, que coloca balões em alta altitude na estratosfera para fornecer o serviço de 4G. Recentemente, por exemplo, o Google levou seus balões para Porto Rico, onde eles ajudaram 100 mil pessoas a se conectarem à internet após a passagem do furacão Maria.

Além do Google, o Facebook também tem programas para levar internet para áreas remotas do globo. Em abril, a rede social conseguiu ultrapassar as barreiras de neutralidade da rede do governo indiano para começar a vendar seu Express WiFi no país — por um preço abaixo do mercado, indianos podem se conectar ao Facebook. Além disso, a companhia também desenvolve o drone Aquila, que pretende usar a tecnologia a laser para levar internet com velocidade de 2GB por segundo para lugares remotos.