Google vai adequar tratamento de rivais na área de compras para satisfazer UE - Link - Estadão

Dado Ruvic/Reuters Multa divulgada pela UE é valor recorde entre sanções relacionadas a abuso de posição dominante

O Google tratará seu próprio serviço de compras da mesma forma que rivais quando oferecem anúncios no topo de uma página de busca, informou a empresa nesta quarta-feira, 28, à medida que busca cumprir ordem antitruste da União Europeia e evitar novas multas.

A Comissão Europeia aplicou uma multa recorde de 2,4 bilhões de euros no maior gerenciador de buscas online do mundo em junho e a mandou parar de favorecer seu serviço de compras. A empresa recorreu da multa, mas decidiu seguir obedecendo às recomendações das autoridades regulatórias.

A empresa disse que os concorrentes poderão oferecer anúncios no espaço de compras através de um leilão, confirmando informação antecipada pela agência de notícias Reuters.

“Estamos dando aos serviços de comparação de compras a mesma oportunidade de mostrar anúncios de compras de comerciantes nas páginas de resultados de busca como nós damos ao Google Shopping”, disse o porta-voz da empresa, Al Verney.

“O Google Shopping competirá em termos iguais e funcionará como um negócio separado, participando do leilão da mesma forma que os concorrentes”, afirmou. As mudanças entrarão em vigor na quinta-feira, 27, e só serão aplicadas na Europa.

Analistas do Deutsche Bank estimam que o negócio europeu de anúncios de listagem de produtos (PLAs, na sigla em inglês) deve gerar entre US$ 4 bilhões e US$ 5 bilhões, representando cerca de 5% da receita total de anúncios da empresa.