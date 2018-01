Governo francês pede iniciativa global contra mensagens criptografadas - Link - Estadão

A criptografia de mensagens, recurso amplamente utilizado por extremistas islâmicos para planejar ataques terroristas, deverá ser combatida a nível internacional, sugeriu o ministro do interior francês, Bernard Cazeneuve, nesta quinta-feira, 11. O ministro espera que governos de toda a Europa participem da iniciativa, tendo a Alemanha como a principal promotora global.

No final de agosto, Cazeneuve irá se encontrar com o ministro do interior da Alemanha para discutir a iniciativa europeia para planejar uma ação global. Atualmente, serviços de inteligência da França estão lutando para interceptar mensagens de extremistas islâmicos que cada vez mais mudam e para os serviços de mensagens criptografadas, como o Telegram.

"Muitas mensagens relacionadas com a execução de ataques terroristas são enviadas com criptografia", disse Cazeneuve a repórteres após uma reunião do governo sobre a segurança. "É uma questão central na luta contra o terrorismo."

O ministro se recusou a dizer se a França irá solicitar operações técnicas para decodificar mensagens a partir de operadoras de telefonia.

Telegram. O terrorista que matou um padre francês em nome do Estado Islâmico em junho se comunicava frequentemente com dezenas de seguidores no Telegram, app amplamente utilizado no Oriente Médio e Sudeste da Ásia.