Reuters Jeff Bezos, além de presidente executivo da Amazon, é o dono do jornal Washington Post

O presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, disse nesta terça-feira , 24, que é certo que as grandes empresas sejam fiscalizadas e que sua companhia responderá a qualquer nova regulamentação encontrando novas maneiras de agradar seus clientes.

Bezos falou em Berlim, onde recebeu um prêmio da empresa de mídia alemã Axel Springer. Ele foi questionado sobre o quão seriamente recebeu críticas recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Amazon. "Todas as grandes instituições devem ser fiscalizadas ou examinadas", disse Bezos. "Não é pessoal."

"Temos o dever, em nome da sociedade, de ajudar a educar qualquer regulador sem cinismo ou ceticismo. Trabalharemos com qualquer conjunto de regulamentações que recebamos ... seguiremos essas regras e encontraremos uma nova maneira de encantar os clientes".

Nas últimas semanas, Trump disse que olharia seriamente nas práticas dos correios e do governo americano para lidar com o que ele diz que são vantagens comerciais injustas da Amazon, acusando a empresa de não operar em igualdade de condições com seus rivais e de não pagar impostos de vendas suficientes. "Tenho orgulho das nossas condições de trabalho e dos impostos que pagamos", disse Bezos.

Bezos também defendeu sua posição como dono do jornal The Washington Post – que tem sido atacado por Trump como "lobista para a Amazon". Vale lembrar que o jornal é de propriedade apenas de Bezos, e não de sua empresa. "Eu estaria humilhado se interferisse no jornal", disse ele.