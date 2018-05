AP Photo/Eric Risberg, File Novo recurso do assistente virtual foi anunciado no evento Google I/O

Apresentado na semana passada, o Google Duplex deixou todo mundo em êxtase na conferência de desenvolvedores Google I/O quando o presidente do Google, Sundar Pichai, mostrou a assistente virtual da empresa agendando uma reserva de restaurante e um corte de cabelo em um salão de beleza. Mas parece que nem todo mundo acreditou na história. Nesta quinta-feira, 17, o site americano Axios levantou uma série de suspeitas que colocam em cheque o novo talento do assistente virtual.

O site argumenta que, geralmente, quando se liga para um restaurante ou um salão de beleza, o atendente indica o nome do estabelecimento e às vezes fala também o seu nome. Mas, no Google Duplex o atendente não faz isso: ele começa a ligação com a frase “Oi, posso ajudar?”. Para embasar a suspeita, o Axios ligou para mais de vinte restaurantes e salões, inclusive para lugares em Mountain View, cidade que é sede do Google. A maioria dos estabelecimentos contatados, diz o site, informaram logo no início da ligação o seu nome comercial.

Outro alvo de desconfiança foi o silêncio atrás da voz do atendente do restaurante e do salão. Segundo a reportagem, na maioria das ligações que eles fizeram, tinham ruídos do ambiente ao fundo da ligação, como sons de secadores de cabelo. Além disso, o site apontou que nem o restaurante nem o salão de beleza pediram o telefone do cliente ou alguma outra informação para contato.

Para checar as suspeitas, o Axios pediu para o Google os nomes do salão de beleza e do restaurante, e também perguntou se houve alguma edição na conversa. Até a tarde desta sexta-feira, 18, o site ainda não tinha tido respostas que solucionassem a questão.