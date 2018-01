Grupo japonês SoftBank considera investir no Uber ou no Lyft - Link - Estadão

Reuters/Paul Hanna Masayoshi Son, fundador e presidente executivo da japonesa SoftBank

O grupo japonês SoftBank, importante investidor global em startups de tecnologia, anunciou forte aumento no lucro trimestral e demonstrou interesse em fazer investimentos em empresas como Uber e Lyft no futuro.

"Estamos interessados em discutir com o Uber, também estamos interessados em discutir com a Lyft, não decidimos como", disse o presidente executivo e fundador do SoftBank, Masayoshi Son.

Esta é a primeira vez que o SoftBank manifestou publicamente interesse pelo Uber, após ter aplicado recursos até agora no Grab, seu rival no Sudeste Asiático, e no Didi Chuxing, da China. A SoftBank também já investiu mais de US$ 100 milhões na brasileira 99, que compete com o Uber no mercado local.

No mês passado, uma reportagem informou que os acionistas do Uber e seu conselho estavam avaliando uma venda de ações para o SoftBank e outros investidores. "Se decidirmos fazer uma parceria e investir na Uber ou na Lyft, não sei qual será o resultado final", disse nesta segunda-feira Son a repórteres em coletiva de imprensa após a divulgação dos resultados da SoftBank no primeiro trimestre.

O lucro operacional trimestral do SoftBank aumentou 50% na comparação anual, para 479 bilhões de ienes (US$ 4,32 bilhões de dólares), após incluir o Vision Fund, o maior fundo de private equity do mundo, como um novo segmento nos resultados, e registrar ganho de 105 bilhões de ienes em sua participação na fabricante de chips gráficos Nvidia.