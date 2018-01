GuiaBolso recebe nova rodada de investimentos de R$125 milhões - Link - Estadão

Divulgação A startup GuiaBolso já se tornou uma referência no setor de fintechs como uma das mais tradicionais no País. Hoje, a empresa tem 3,5 milhões de usuários no País

O GuiaBolso, aplicativo de controle financeiro mais usado no País, anunciou nesta quarta-feira, 18, sua quinta rodada de investimentos, de R$ 125 milhões. O aporte, liderado pelo Vostok Emerging Finance, fundo de investimento global focado em startups especializadas em finanças, é o maior já recebido pela companhia. A rodada contou também com a participação da Endeavor Catalyst e de investidores já presentes na companhia, como Ribbit Capital e IFC (International Finance Corporation), braço financeiro do Banco Mundial.

De acordo com Benjamin Gleason, co-fundador do GuiaBolso, os recursos serão usados para expandir as opções de crédito e para o lançamento de novos produtos financeiros. Entre as alternativas, está o oferecimento de cartões de crédito e opções de investimento, sempre com parcerias. “Nossa ideia é que o GuiaBolso seja uma plataforma integral, que reúna orçamento, crédito e investimentos.”. Hoje, o GuiaBolso é o maior aplicativo de finanças pessoais do País, com 3,5 milhões de usuários.

Fundado em 2014 como um aplicativo para ajudar as pessoas a organizar as finanças, o GuiaBolso passou a oferecer crédito no ano passado, sempre em parceria com instituições, como uma forma de ajudar os usuários a trocar dívida cara por uma dívida mais barata. O processo é online e o usuário já sabe automaticamente se teve o crédito aprovado e em qual banco.

“Como acompanhamos a situação das pessoas, temos uma ideia muito clara do perfil de cada cliente, o que nos permite oferecer o tipo de produto que faz mais sentido para aquele determinado usuário.”

Segundo o Vostok, o GuiaBolso é uma marca que tem atraído cada vez mais usuários e que, após o lançamento da primeira plataforma brasileira de contratação de empréstimos em um processo totalmente online e com aprovação na hora, está bem posicionada para ampliar o conjunto de produtos ofertados.

No marketplace do GuiaBolso, o usuário recebe na hora a melhor oferta (com a menor taxa de juros), já fica sabendo automaticamente se foi aprovado e em qual instituição e contrata o empréstimo em um processo totalmente online.

“Estamos empolgados para anunciar nosso maior investimento até o momento no Brasil, refletindo a nossa crescente convicção de que o país oferece uma das melhores oportunidades financeiras no mundo”, comenta o diretor executivo do Vostok, Dave Nangle.

Em captações anteriores, o Guiabolso já havia levantado R$ 220 milhões em financiamento de diversos fundos institucionais para sua operação de crédito (FIDC), além de R$ 90 milhões em investimentos de equity da Kaszek Ventures, do Ribbit Capital, do QED Investors, do Omidyar Network e do IFC.