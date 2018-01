Hackers russos invadiram sistema interno da Casa Branca; diz CNN - Link - Estadão

FOTO: AP FOTO: AP

SÃO PAULO – A rede de televisão CNN divulgou nesta quarta-feira, 8, que os Estados Unidos sofreram um ataque de hackers russos, atingindo informações sensíveis. O fato teria acontecido em outubro do ano passado, mas só descoberto agora.

Segundo a reportagem, a rede invadida não possuía informações confidenciais. Elas, segundo a Casa Branca, transitam em uma rede separada, não atingida pelo ataque. Um exemplo do que os hackers podem ter entrado em contato é a agenda com a programação diária do presidente Barack Obama.

O método utilizado pelos hackers foi complexo. Valendo-se de vários computadores espalhados ao redor do mundo – dificultando a identificação da origem do ataque, eles utilizaram a técnica de phishing, que intercepta dados pessoais. Assim, eles roubaram a identidade de alguém com acesso ao ambiente virtual da Casa Branca.

Esta não é a primeira vez que hackers russos invadem algum sistema norte-americano. Em 2010, a NASDAQ, bolsa de valores dos Estados Unidos especializada em empresas de tecnologia, sofreu um ataque, fazendo com que os criminosos entrassem em contato com informações confidenciais.