HP expande recall de 100 mil baterias de notebook para o Brasil - Link - Estadão

*Atualizado às 10h00 da quinta-feira, 27, para incluir informações sobre recall no Brasil

Thierry Roge/Reuters Empresa anunciou mais um recall de baterias

A HP anunciou nesta terça-feira, 24, que está expandindo um recall de baterias de notebooks no Brasil e na América do Norte, por razões de superaquecimento que podem levar os dispositivos a serem danificados ou até mesmo pegar fogo. Ao todo, 101 mil baterias em laptops vendidos entre março de 2013 e outubro de 2016 foram incluídas no programa.

É uma expansão de um primeiro recall feito pela HP em junho de 2016, quando a empresa abriu um recall para 41 mil baterias de notebooks. Entre as marcas dos dispositivos com baterias que podem ter defeitos, estão HP, Compaq, ProBook, Envy, Compar Presario e Pavillion. Baterias vendidas separadamente também foram afetadas. Esses aparelhos foram importados e comercializados no País. A HP não precisou o número de aparelhos no Brasil que deverão ser substituídos. Além do País, o recall também afeta componentes vendidos nos Estados Unidos – uma parte deles também aparece no México e no Canadá.

Para saber se sua bateria está dentro do recall, você pode acessar o site da HP e baixar um software para identificar seu notebook. Além disso, as baterias afetadas têm os códigos 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 6DEMH, 6DGAL ou 6EBVA impressos em sua parte traseira. Outra opção é ligar para os telefones oficiais da HP no País para verificar se sua bateria está no recall -- 0800-709-7751 e 4004-7751 (este último, apenas para a região metropolitana de São Paulo).

O recall aconteceu depois que a empresa recebeu um caso de incêndio de laptops no Canadá, e oito casos de superaquecimento, incêndio ou derretimento de baterias nos Estados Unidos. Em um dos casos nos EUA, a HP recebeu um pedido de ressarcimento de danos de US$ 1 mil em danos à propriedade de um usuário após o superaquecimento e derretimento da bateria.