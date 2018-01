HP se divide em duas empresas distintas - Link - Estadão

REUTERS

A Hewlett-Packard — conhecida popularmente como HP — se dividiu em duas, de maneira oficial, nesta segunda-feira, 2. A ideia, segundo a empresa, é servir melhor os clientes corporativos e consumidores.

A partir de hoje, a HP existirá em duas frentes: a Hewlett Packard Enterprise (HPE) e a HP Inc. A primeira irá vender servidores, equipamento de rede e armazenamento. Tudo com foco no mercado corporativo. Já a HP Inc. irá continuar se concentrando em computadores pessoais e impressoras.

Com isso, irá acontecer uma “dança de cadeiras” na diretoria da empresa. A atual CEO Meg Whitman irá liderar a HPE. Enquanto isso, a empresa que fabricará produtos domésticos ficará com os cuidados de Dion Weisler, o atual vice-presidente executivo da HP.

Em entrevista ao Re/Code na semana passada, Meg Whitman já havia contado alguns detalhes sobre a separação das empresas, que estava confirmada há alguns meses. Além de considerar que o processo ficará mais ágil, a receita das empresas será mais chamativa. De acordo com ela, a HPE deverá contar com um caixa de US$ 55 bilhões (o equivalente a pouco mais de US$ 200 bilhões).

“São duas empresas menores e mais ágeis que atuam em negócios muito diferentes uma da outra”, contou Whitman ao site. “Mas também estamos nos inclinando para a próxima geração de novas tecnologias e queremos liderar nisso também.”

Para o jornal Financial Times, a CEO disse que a separação estava prevista há algum tempo e disse que o movimento não era um plano B. “É apenas a coisa certa a fazer. É apenas a clássica reinvenção que nos permitiu continuar em ação nos últimos 75 anos. Há um monte de empresas de tecnologia que têm ido pelo mesmo caminho.”

Durante o primeiro dia de existência das duas empresas, a HP Inc. superou a HPE ao ter um aumento de 11% nas ações.

Fazendo história. A HP é uma das gigantes de tecnologia atualmente e foi uma das primeiras a entrar no ramo de computadores pessoais e impressoras. Ela, aliás, foi uma das fundadoras do Vale do Silício, importante centro de inovação mundial e que abriga empresas como Facebook, Microsoft e Google.

Nos últimos anos, no entanto, a empresa passou por alguns momentos difíceis. Em 2011, a CEO Meg Whitman teve que demitir mais de 80 mil funcionários em todo o mundo, após um processo de aquisição de outra empresa não reverter em lucros concretos.

Além disso, a empresa, que já existe há quase 80 anos, não conseguiu acompanhar as recentes transformações tecnológicas que as concorrentes apresentaram no mercado, diminuindo o impacto de seus produtos.