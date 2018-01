Huawei vê vendas dispararem e desafia Samsung e Apple - Link - Estadão

REUTERS

A chinesa Huawei Technologies está programada para ser a grande vendedora de smartphones com o maior ritmo de crescimento este ano, disseram analistas. O grande foco está nos aparelhos de luxo da companhia, que serão impulsionados com o objetivo de desafiar gigantes da indústria como Samsung e Apple.

A visão otimista ocorreu após a Huawei, a terceira maior fornecedora de smartphones do mundo em volume, relatar na terça-feira, 27, que as vendas de smartphones saltaram 63% no terceiro trimestre em comparação com os 27,4 milhões de aparelhos vendidos no ano anterior. As vendas de dispositivos topo de linha também cresceram, um alvo essencial para a Huawei, que busca mudar sua imagem de fornecedora de aparelhos populares.

Os números de julho a setembro colocam a Huawei no rumo para movimentar 100 milhões de smartphones este ano, 33% a mais do que em 2014. Isto significaria que a empresa superaria a estimativa de crescimento para grandes rivais como Apple, Xiaomi e Lenovo, disseram analistas.

“É difícil encontrar um competidor sólido para a Huawei para o terceiro lugar (após Samsung e Apple) no curto prazo. É um crescimento impressionante,” disse Nicole Peng, diretora da Ásia-Pacífico na empresa de pesquisas Canalys.

A Huawei permanece como uma distante terceira colocada, com uma parcela no mercado de smartphones avaliada em US$ 7 bilhões no segundo trimestre, cerca de um quinto das participações de Apple e Samsung, de acordo com a Canalys.

Ainda assim, analistas dizem que a transformação da marca para modelos de qualidade com maior margem, assim como fortes relações com operadoras de telecomunicações em casa e no exterior, estão ajudando agora a consolidar sua posição no top 3 global.

