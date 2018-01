Índia rejeita plano da Apple para importar iPhones usados - Link - Estadão

Reuters Apple vende iPhone recuperados com descontos em alguns países

A Índia rejeitou, nesta quarta-feira, 4, um plano da Apple de importar iPhones usados, de acordo com autoridades do governo. A decisão representa um golpe para a gigante de tecnologia dos Estados Unidos que vem buscando estimular as vendas em queda de seus smartphones.

A Apple vende o que ela chama de iPhones recondicionados com desconto em alguns países, incluindo nos Estados Unidos. Estender a prática para a Índia provavelmente ajudaria a aumentar a fatia da companhia em um dos mercados de smartphones de crescimento mais rápido do mundo, frente a competidores com ofertas muito mais baratas.

Mas o país, que está estimulando a iniciativa "Fabrique na Índia" para incentivar a competitividade de seu setor industrial, rejeitou a proposta, citando leis contra a importação de eletrônicos usados.