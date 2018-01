Índice Nasdaq pode bater recorde com resultado da Apple - Link - Estadão

Mike Segar/REUTERS

O índice Nasdaq 100, dominado por empresas de tecnologia dos Estados Unidos, pode registrar um recorde nesta semana, sustentado pelos resultados da Apple, previstos para terça-feira.

As ações da indústria de tecnologia lideraram a recuperação dos mercados norte-americanos na semana passada em relação à pior correção em quatro anos verificada em agosto. A performance deve-se aos ganhos da Alphabet, Amazon e Microsoft, depois que as três empresas divulgaram resultados trimestrais acima das expectativas do mercado.

O índice Nasdaq 100 está apenas 1,5 por cento abaixo do pico deste ano e a 4 por cento do recorde definido em março de 2000.

Intel e Microsoft viram suas ações se recuperarem em mais de 30 por cento desde 25 de agosto, enquanto Amazon e Facebook subiram 28 e 23 por cento, respectivamente.

Mas a que está com desempenho menor em relação a estas empresas é a Apple, que acumula valorização de apenas 14,8 por cento desde 25 de agosto, abaixo do ganho de 15,1 por cento do Nasdaq 100.

Porém, na terça-feira, a Apple deve divulgar 51,1 bilhões de dólares de receita trimestral, uma alta de 21,3 por cento sobre o mesmo período do ano passado. O lucro por ação esperado é de 1,879 dólar.

“Um resultado acima do esperado da Apple e melhora nas estimativas da empresa vai ajudar? Claro que sim. Mas ainda podemos chegar lá sem isso”, disse Michael James, diretor de ações da Wedbush Securities, em Los Angeles.

