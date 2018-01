Instagram chega a 800 milhões de usuários ativos por mês - Link - Estadão

Foto: Instagram O Instagram conseguiu ultrapassar o número de usuários do Snapchat com a função Stories, mas muitos usuários não gostam muito dos filtros e recursos disponíveis na rede social do Facebook. Por sorte, existem no mercado muitos apps que ajudam a criar vídeos criativos. Confira na galeria!

Foto: Lapse It O aplicativo Lapse It é perfeito para as pessoas que querem fazer vídeos mais elaborados, registrando um período longo e o “resumindo” em um vídeo de Time Lapse curto. Disponível para Android e iOS, o app usa a função Full Sensor para gerar vídeos de alta qualidade. Depois de filmar o que quiser, também é possível aplicar efeitos, trilha sonora e ainda mudar a velocidade dos frames.

Foto: Hypno Cam O Hypno é um aplicativo bastante intuitivo que permite colocar filtros psicodélicos e músicas pop em seus vídeos. A interface do aplicativo já abre direto na câmera, como no Snapchat. É só gravar e depois escolher entre a infinidade de opções de efeitos especiais. O único problema do app é que ele só está disponível na App Store.

Foto: PocketVideo O PocketVideo é um aplicativo gratuito que permite a edição de vídeos feitos no smartphone. Com ele, é possível colocar textos, imagens, filtros e músicas aos vídeos. Na hora de editar, o app pergunta para qual rede social o usuário está fazendo o vídeo e o permite editar em uma linha do tempo personalizada. É possível colocar vários vídeos — inclusive externos — e também emojis ou texto animado sobre as imagens. Está disponível para Android e iOS.

Foto: PicPlayPost O PicPlayPost é um aplicativo de colagens em sua essência. O diferencial dele é a possibilidade de integrar GIFs, vídeos e fotos em uma mesma montagem na tela. Além desse modo, o app oferece a função de editor de vídeos. Como ele já pensa nas redes sociais, é possível selecionar o modo Instagram Stories e gravar já no formato certo. Depois, ele oferece várias opções de filtros e músicas para adicionar ao vídeo. Está disponível para Android e iOS.