Instagram ganha vídeo ao vivo para competir com Twitter e Snapchat - Link - Estadão

O Instagram anunciou nesta segunda-feira, 21, dois novos recursos para entrar ainda mais na briga contra Twitter e Snapchat. O primeiro é o de vídeos ao vivo — parecido com o que já é feito pelo Periscope e pelo próprio Twitter — permitindo que usuários façam transmissões diretamente do app de fotos. Além disso, o Instagram também passará a ter um recurso idêntico ao do Snapchat, que permite a troca de mensagens e vídeos que somem após a visualização. A empresa já tem hoje o Instagram Stories, função da rede social cujas publicações desaparecem após 24 horas.

Já disponível para Android e iOS, a nova atualização deve colocar o aplicativo de Mark Zuckerberg ainda mais na briga contra outros apps e plataformas que apostam em vídeo, como o Snapchat e o próprio Facebook — empresa responsável pelo Instagram. O recurso de vídeo ao vivo no Instagram, no entanto, difere das outras platataformas. Ao contrário do Facebook, o Instagram não terá replay do vídeo ao vivo — ou seja, a transmissão só poderá ser assistida enquanto estiver ao vivo.

Segundo a companhia, os vídeos ao vivo ficarão posicionados no topo do app, ao lado das "histórias".

Sumiço. Além do ao vivo, o Instagram também lançou um novo recurso para bate-papo. Agora, usuários poderão enviar fotos e vídeos que desaparecem assim que os contatos os veem — recurso nativo e criado pelo Snapchat. Chamado de Instagram Direct, a ferramenta avisa os usuários assim que a mensagem é visualizada e não dá chances para o usuário rever o material recebido.

A novidade do Instagram, também disponível a partir desta segunda-feira, 21, para Android e iOS, funciona para contatos individuais e em grupos de amigos.