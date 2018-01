Instagram lança seção de vídeos sugeridos - Link - Estadão

O Instagram lançou no Brasil nesta terça-feira, 26, uma nova aba para vídeos na seção Explore. A ideia desta nova funcionalidade do app, chamada de "Vídeos que talvez você curta", é sugerir vídeos para os usuários, levando em conta as pessoas que eles segue e os assuntos de interesse.

Além dos vídeos sugeridos, o Instagram terá canais dentro da aba Explore. Chamados de "Destaques", esses canais serão divididos por temas e modalidades. Será possível, por exemplo, encontrar vídeos nos canais de humor, moda e tecnologia, assim como será possível encontrar um canal sobre as Olímpiadas 2016.

O usuário ainda poderá ajudar a personalizar a seção. Caso ele veja vídeos que não é do seu interesse, basta clicar em "Ver menos publicações como esta", disponível no menu da página.

Esta mudança é algo natural na empresa, que viu o consumo de vídeo no Instagram aumentar 150% nos últimos seis meses.

A nova funcionalidade, que estava em modo de testes desde abril deste ano, já está disponível para todos usuários da plataforma.