Instagram lança vídeos ao vivo no Brasil - Link - Estadão

O Instagram anunciou na última terça-feira, 17, que a ferramenta de vídeos ao vivo do Instagram Stories já está disponível no Brasil. Anunciada em novembro de 2016, a funcionalidade permite o compartilhamento de transmissões ao vivo.

Diferentemente do Facebook, no qual as transmissões ao vivo são armazenadas na plataforma, os vídeos em tempo real do Instagram desaparecem do aplicativo assim que a sessão for encerrada – quem viu, viu, quem não viu, não vê mais. Para analistas, a efemeridade das sessões ao vivo do Instagram tenta pegar carona no sucesso do Snapchat, que cresceu muito com mensagens efêmeras nos últimos anos.

Para começar uma transmissão, é preciso abrir a câmera do modo Stories (acessível se o usuário rolar a tela para a direita) e escolher a ferramenta "ao vivo" na tela para gravar. Além disso, há um modo para descobrir outros vídeos ao vivo rolando – para isso, é necessário usar a aba Explorar, que destaca os vídeos populares acontecendo naquele momento.