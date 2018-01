Instagram revela novo visual para valorizar fotos - Link - Estadão

Divulgação Novo design trocou o azul pelo preto e branco

O Instagram está de cara nova: a partir desta quarta-feira, 11, a rede social de compartilhamento de fotografias ganhou um novo ícone e um design remodelado, criado para dar mais destaque às imagens publicadas pelos usuários. “Quando o Instagram começou, há pouco mais de cinco anos, ele servia para filtrar e editar fotos. Hoje, é o lugar de uma comunidade enorme e criativa, testando novos formatos. Precisávamos de design que mostrasse esse espírito dos novos tempos”, diz Ian Silber, diretor de design no Instagram.

A principal mudança para a maioria dos usuários são as novidades na interface: no lugar de botões e ícones em azul, as novas versões do aplicativo da empresa para iOS e Android terão visual baseado em duas cores: preto e branco.

“Toda a cor que tem de aparecer no aplicativo deve vir das fotos que nossos usuários publicarem”, explica Silber. O novo design impressiona – a única exceção ao preto e branco está nos pequenos ícones vermelhos, que mostram notificações como “curtidas” ou novas mensagens diretas, de forma muito discreta. Já os botões inferiores, que mostram a linha do tempo do usuário ou a área para incluir novas fotografias, ficaram mais sóbrios. “Acredito que as pessoas já sabem como usar o Instagram. Hoje, nossa ideia era destacar o conteúdo”.

Ícone. Anteriormente inspirado em uma câmera fotográfica antiga, o novo ícone do Instagram foi remodelado e agora permanece apenas com o contorno de uma câmera, apenas com os elementos centrais: uma lente e um fotômetro, em uma paleta de cores que vai do amarelo ao violeta, como em um pôr-do-sol.

“Já me disseram que as cores que usamos são inspiradas na foto que todo mundo tenta tirar de um sol se pondo para colocar no seu Instagram”, brinca Silber. Para ele, a ideia de simplificar o ícone da câmera mostra como o Instagram se popularizou ao longo dos tempos – inicialmente exclusivo para iPhones, hoje o app tem mais de 400 milhões de usuários ativos mensalmente, em dados de novembro de 2015. O Brasil responde por 7,25% do total, com 29 milhões de contas cadastradas.

“O novo ícone mostra também que todo mundo pode fotografar. Se você pensar na câmera que qualquer pessoa tem, normalmente a câmera está no celular, nem é uma câmera de fato”, explica o diretor de design do Instagram. “Você não precisa de uma câmera incrível para ter fotos incríveis no Instagram. Nosso novo símbolo mostra uma câmera simples, e mais do que isso, reflete a nossa comunidade vibrante”.

Divulgação Apps do Instagram, Layout, Hyperlapse e Boomerang também ganharam novas caras

Criado ao longo dos últimos cinco meses pelo time de Silber, o novo ícone também terá sua proposta estendida aos apps lançados nos últimos tempos pelo Instagram – Boomerang, Hyperlapse e Layout. O primeiro, dedicado a ajudar usuários a criar vídeos em loop infinito a partir de duas imagens estáticas, também ganhou uma mudança em seu logotipo, deixando de ser um triângulo para virar um símbolo de infinito.