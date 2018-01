Intel considera venda de negócios de cibersegurança, diz jornal - Link - Estadão

A fabricante de microprocessadores Intel está considerando a venda de seus negócios de cibersegurança, publicou o jornal Financial Times nesta segunda-feira, 27.

Segundo o jornal, a Intel tem conversado com assessores financeiros sobre as opções para a unidade Intel Security, conhecida como McAfee antes da compra pela companhia por US$ 7,7 bilhões em 2011.

Um porta-voz da Intel não pode ser contatado de imediato para comentar o assunto.

A companhia informou em abril que planejava cortar até 12 mil empregos no mundo em estratégia para concentrar seus negócios na produção de chips para centrais de processamento de dados e dispositivos conectados à Internet.