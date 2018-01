Intel eleva previsão de receita com melhora em demanda por PCs - Link - Estadão

Reuters Companhia espera que a receita para o 3º trimestre chegue a US$ 15,6 bilhões

A Intel elevou sua previsão trimestral de receita pela primeira vez em mais de dois anos, citando demanda melhorada por computadores pessoais.

As ações da empresa subiam mais de 2% nos Estados Unidos às 14h (horário de Brasília). Mais cedo, o papel subiu mais de 4%, atingindo maior nível em mais de 15 anos, a US$ 38,05. A Intel é a maior fabricante de chips do mundo.

As ações de rivais como AMD e Micron Technology também avançavam.

As vendas de PCs no mundo caíram menos que o esperado no segundo trimestre, apoiada por demanda nos Estados Unidos, segundo a empresa de pesquisa de mercado IDC.

A Intel afirmou que espera que a receita do terceiro trimestre some US$ 15,6 bilhões, com margem de US$ 300 milhões para mais ou para menos, ante previsão anterior de US$ 14,9 bilhões, com margem de US$ 500 milhões.

Analistas, em média, vinham prevendo faturamento de US$ 14,9 bilhões para a empresa para o terceiro trimestre.

A última vez que a Intel havia ampliado uma estimativa trimestral foi no segundo trimestre de 2014.

A companhia divulga seu resultado de terceiro trimestre no dia 18 de outubro.