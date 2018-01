Intel fecha divisão dedicada a desenvolver 'vestíveis' - Link - Estadão

Nir Elias/Reuters Fabricante de processadores busca novas fontes de receita em meio à crise dos PCs

A fabricante de chips Intel fechou a sua divisão dedicada a desenvolver eletrônicos "vestíveis", categoria que inclui óculos, pulseiras e relógios inteligentes, segundo informações da emissora de TV norte-americana CNBC. A empresa já havia reduzido o foco nessa área nos últimos anos e, em novembro do ano passado, já havia dispensado 80% dos funcionários da área -- parte deles foram realocados em outras áreas da empresa.

O fechamento definitivo da divisão aconteceu há duas semanas, segundo pessoas próximas. O grupo de novas tecnologias, que busca inovações disruptivas em diversas áreas, agora está focado em desenvolver soluções de realidade aumentada, disseram fontes à rede de TV. A Intel foi procurada, mas não comentou o assunto.

Com a queda na venda global de computadores nos últimos anos, a Intel tem procurado encontrar novas fontes de receita, já que não conseguiu se posicionar no segmento de dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Investir em vestíveis era uma das apostas, em vista do crescimento da demanda de produtos, liderada por empresas como Apple e Fitbit.

Em 2014, a empresa chegou a fazer parcerias com celebridades, como o rapper 50 Cent, para exibir seus fones de ouvido que monitoravam batimentos cardíacos. No mesmo ano, a empresa investiu cerca de US$ 100 milhões para comprar a fabricante Basis, que formou a base de sua divisão de vestíveis.

Apesar do fechamento da divisão, a Intel continua a mostrar seus chips para dispositivos de internet das coisas, que inclui os vestíveis.