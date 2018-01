Intel mudará comando no Brasil nos próximos dias - Link - Estadão

Leia mais Com queda no mercado de PCs, Intel mira novos setores

Assim como no restante do mundo, a situação da Intel na América Latina ainda permanece incerta, mas pode se agravar nos próximos meses. De acordo com a consultoria Gartner, as vendas de computadores deverão enfrentar forte queda de mais de 20% na região. O volume deve ficar abaixo de 5 milhões de unidades na América Latina pela primeira vez na história.

“A região apresentou resultados fracos também devido à instabilidade política e econômica em alguns países”, explica a analista de pesquisa da Gartner, Mikako Kitagawa. “Além disso, os preços dos dispositivos estão aumentando, por conta do enfraquecimento das moedas locais frente ao dólar americano.”

Para se adiantar ao cenário desfavorável na América Latina e, em especial, no Brasil, a Intel vai anunciar, nos próximos dias, uma nova liderança no País. O colombiano David González, que está no comando da empresa no País desde 2014, vai deixar o cargo. A empresa não revela, por enquanto, o nome do substituto.

Nova fase. O novo líder da Intel no Brasil terá um desafio e tanto, com a mudança de foco da empresa. Isso porque as novas tecnologias da “internet das coisas” devem demorar para chegar por aqui. Há, no entanto, a noção no mercado de que boa parte das soluções de internet das coisas poderão ser desenvolvidas localmente, atendendo a necessidades específicas de cada população. “O Brasil tem ótimas oportunidades para criar sistemas inteligentes de iluminação pública, trânsito e agronegócio, por exemplo”, diz José Antonio Scodiero, representante da ARM – responsável pela arquitetura de chips de mesmo nome – no Brasil.

Além de fomentar o desenvolvimento local de soluções de internet das coisas, o novo líder da Intel no País também terá de entender o mercado local e ajudar a “educar” consumidores.

“O varejo vai se modernizar nos próximos anos, já que eles terão de entender como vender as novas tecnologias”, diz o diretor de novas tecnologia da Intel para a América Latina, Reinaldo Affonso. “Quero ver como realidade virtual ou dispositivos que o usuário pode vestir serão vendidos na América Latina.”

Apesar da situação negativa para a Intel na região, que no Brasil é agravada pela crise econômica, a empresa tenta encontrar saídas em parceria com empresas parceiras. “A crise econômica e o cenário do mercado de computadores fazem as empresas inovarem mais”, afirma Affonso, da Intel.