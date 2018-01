Intel promete corrigir falhas em seus chips até fim de janeiro - Link - Estadão

Ben Margot/AP A Intel admitiu a falha nos chips após reportagem do portal de tecnologia britânico The Register.

Nesta sexta-feira, 12, o presidente executivo da Intel, Brian Krzanich, divulgou uma carta aberta para os líderes da indústria de tecnologia em que agradece a colaboração das outras empresas neste momento após a divulgação das falhas de segurança envolvendo os processadores da companhia. O executivo também estabeleceu novos prazos para corrigir os defeitos dos chips da empresa para seus clientes.

Até o dia 15 de janeiro, a fabricante vai emitir atualizações para, pelo menos, 90% das CPUs fabricadas pela companhia nos últimos cinco anos. Até o final de janeiro, a empresa espera ter atualizações para o restante dessas máquinas. Depois, nos meses seguintes, ela vai se concentrar em emitir atualizações para os produtos mais antigos.

Na carta, Krzanich também prometeu que a Intel vai divulgar relatórios de progresso frequentes no site da companhia sobre o progresso das correções, os impactos no desempenho das máquinas e outras informações sobre o assunto. No texto, o presidente também garante que a segurança de seus clientes é uma prioridade para a companhia.

“Para fortalecer a segurança de toda a indústria, nos comprometemos a identificar publicamente vulnerabilidades importantes seguindo as regras de divulgação responsável”, escreveu o executivo. No documento ele também agradece à equipe do Google Project Zero pela forma com que eles divulgaram as falhas atuais, dando oportunidade para a indústria abordar o problema de forma coordenada.

Por fim, o executivo termina o texto dizendo que a Intel vai destinar verba para pesquisas acadêmicas e independentes sobre potenciais ameaças à segurança. Além disso, ele faz um apelo para as outras empresas também adotarem práticas de segurança similares. “No final das contas, o importante é que a colaboração contínua criará abordagens mais rápidas e mais efetivas para restaurar a confiança do cliente na segurança de seus dados”, conclui.