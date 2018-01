Intel registra crescimento de 9,8% no quarto trimestre de 2016 - Link - Estadão

Reuters A Intel registrou resultados positivos por conta da estabilização do mercado de PCs e os produtos de data center

A Intel registrou um crescimento de 9,8% em sua receita no quarto trimestre de 2016. De acordo com relatório de resultados financeiros divulgado pela empresa nesta quinta-feira, 26, o crescimento foi alavancado pela estabilização do mercado de computadores e por um forte aumento na demanda por seus serviços de data center.

De acordo com a fabricante de processodores, a receita saltou de US$ 14,91 bilhões, no quarto trimestre de 2015, para US$ 16,37 bilhões no mesmo período de 2016. Os números surpreenderam analistas do setor, que esperavam uma receita de US$ 15,75 bilhões.

"O quarto trimestre foi um ótimo final para um ano transformador para a Intel", afirmou Brian Krzanich, presidente executivo da Intel, por meio de comunicado. "Em 2016, demos passos importantes para acelerar nossa estratégia ao mesmo tempo que lançamos novos produtos."

Apesar disso, a companhia disse que seu lucro líquido caiu para US$ 3,56 bilhões entre os meses de outubro e dezembro. No mesmo período do ano anterior, a Intel registrou US$ 3,61 bilhões de lucro líquido.

Produtos. Um dos grandes destaques da Intel é a receita do negócio de data centers no quarto trimestre de 2016, que subiu 8,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E nquanto isso, a receita de seus negócios tradicionais de PCs cresceu 4,3%, para US$ 9,13 bilhões.

Além disso, a Intel começou a ver ganhos em receita com novos produtos, como processadores para a internet das coisas e até mesmo para empresas automotivas.