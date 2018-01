Intel vai comprar 15% de empresa de mapeamento digital HERE - Link - Estadão

Reuters Companhia espera que a receita para o 3º trimestre chegue a US$ 15,6 bilhões

A fabricante de chips Intel vai assumir uma participação de 15% na empresa alemã de mapeamento digital HERE. A informação, divulgada pela companhia norte-americana nesta terça-feira, 3, foi revelada em um momento no qual a empresa busca estabelecer a sua presença no mercado de tecnologia de condução automatizada.

Um documento enviado ao escritório alemão de defesa da concorrência nesta terça-feira mostrou que a Intel pediu aval para comprar uma participação na empresa, que é controlada pelas montadoras alemãs Daimler, BMW e Volkswagen.

A Intel e a HERE afirmaram em comunicado que assinaram um acordo para colaborar na pesquisa e no desenvolvimento de atualizações em tempo real de mapas de alta definição (HD) para condução altamente automatizada.

A Intel não divulgou quanto vai pagar pela participação, mas disse que a transação deve ser concluída no primeiro trimestre.

Mercado. O negócio destaca mudanças na dinâmica de pesquisa e desenvolvimento na indústria automobilística, que até recentemente viu montadoras em grande parte ditando como os fornecedores deveria fabricar suas tecnologias proprietárias em volumes e preços especificos.

Agora, fabricantes de automóveis estão cada vez mais fechando parcerias com empresas de tecnologia que usam padrões de tecnologia aberta, buscando aproveitar sua expertise em áreas como a aprendizagem de máquinas e mapeamento, enquanto competem com empresas do Vale do Silício, como Google, Tesla e Apple para desenvolver veículos sem condutores.

No mês passado, duas empresas chinesas e o fundo de capital soberano de Cingapura GIC anunciaram um acordo para comprar uma fatia de 10% na HERE e, em julho, a BMW se uniu à Intel e à Mobileye para desenvolver carros com direção autônoma até 2021.

A BMW, Daimler e Volkswagen compraram a HERE por € 2,8 bilhões em 2015 da fabricante de dispositivos móveis Nokia, da Finlândia.