Intel vai vender área de segurança para TPG - Link - Estadão

A Intel anunciou nesta quinta-feira, 8, que irá vender uma participação mojoritária da sua divisão de segurança virtual, anteriormente conhecida como McAfee, para o grupo de investimentos TPG por US$ 3,1 bilhões em dinheiro. Com o acordo, a empresa de finanças irá deter 51% da nova entidade, valorizando toda a empresa em US$ 4,2 bilhões. Enquanto isso, a Intel, que comprou a McAfee por US$ 7,7 bilhões em 2011, manterá uma participação de 49% no negócio.

O acordo coloca um ponto final na tentativa fracassada da Intel em demarcar uma posição importante em negócios de segurança para computadores. Na época da aquisição da McAfee, a Intel disse que iria integrar os sistemas de segurança com seus chips, mas pouco foi concretizado desses planos.

Os executivos da Intel também disseram, na época da transação, que a aquisição iria permitir que a empresa entrasse no mercado cada vez mais emergente de proteção corporativa, protegendo companhias de espionagem sofisticada. Entretanto, algumas empresas mais novas, como a Mandiant, acabaram dominando esse mercado. Ao mesmo tempo, o baixo crescimento no mercado de PCs corroeu todo o potencial da base de clientes da McAfee.

Renascimento. Ao comprar a McAfee, a Intel rebatizou a unidade de segurança como Security Group. Entretanto, após o acordo, a unidade voltará a ser chamada de McAfee.

O fundador da McAfee, John McAfee, é um personagem único na indústria de segurança e tecnologia. Recentemente, enquanto sofria uma investigação de assassinato em Belize, McAfee processou a Intel para receber de volta o direito de usar seu nome na empresa.