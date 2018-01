Investigações podem tornar Alibaba mais conhecido, diz fundador - Link - Estadão

Reuters 'Se quiser nos processar, nos processe', disse Jack Ma, fundador e presidente do Alibaba

Ações judiciais e investigações são uma oportunidade para o Alibaba se tornar mais conhecido, disse fundador e presidente executivo da gigante e comércio eletrônico, no sábado, dia 9.

A Comissão de Títulos e Câmbio dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) lançou uma investigação no início deste ano sobre as práticas de contabilidade da empresa chinesa para determinar se elas violaram leis federais. Há anos a empresa tem sido questionada sobre sua forte taxa de crescimento do e suas relações com empresas afiliadas.

"Se quiser nos processar, nos processe", disse Ma. "É uma oportunidade para eles entenderem o que estamos fazendo." À agência Reuters, o executivo disse que havia cumprido as solicitações da SEC, mas não sabia quando a agência iria responder com uma constatação.

Em entrevista à publicação oficial chinesa Securities Times no mês passado, Ma defendeu que a investigação não significa que o Alibaba tenha problemas, mas que a SEC está cumprindo suas obrigações.