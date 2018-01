iPad e Mac impulsionam receita da Apple no 3º trimestre - Link - Estadão

Reuters A Apple é a fabricante do iPhone, iPad e Mac

A Apple registrou um aumento de 7,2% em sua receita trimestral, de acordo com resultados financeiros divulgados nesta terça-feira, 1. Impulsionado pelas vendas de iPads e Macs, que ganharam novas versões em junho deste ano, o crescimento financeiro surpreendeu o mercado, já que o trimestre costuma ser o mais fraco para a Apple por anteceder o lançamento de novas versões do iPhone, que acontece em setembro.

O resultado representa a segunda maior receita no trimestre encerrado em julho. O valor chegou a US$ 45,41 bilhões, enquanto era de US$ 42,36 bilhões no mesmo trimestre de 2017. Analistas consultados pela agência de notícias Reuters esperavam receita de US$ 44,89 bilhões. O lucro líquido da Apple aumentou de US$ 7,8 bilhões para US$ 8,72 bilhões, o que significa um crescimento de 11,8% em um ano .

O crescimento da receita da empresa no período foi impulsionado pelo bom desempenho nas vendas de iPads e Macs. Segundo os resultados, os tablets registraram crescimento de 14,8% no número de unidades vendidas, alcançando 11,4 milhões de unidades vendidas. No mesmo período do ano passado, a Apple vendeu 9,95 milhões de iPads no mundo. É a primeira vez que as vendas de iPads crescem desde 2013.

Enquanto isso, a receita da venda de Macs aumentou para 4,3 milhões de unidades, o que representou um crescimento de 0,94% -- a receita com a venda dos computadores, porém, saltou 6,7%, para US$ 5,59 bilhões.

O crescimento acontece logo após a empresa lançar novas versões de iPad e Mac na Worldwide Developers Conference (WWDC), a conferência anual de desenvolvedores da empresa. Na ocasião do evento, a Apple anunciou nova versão do iPad Pro, com tela de 10,5 polegadas e preços a partir de US$ 649. Além disso, a empresa anunciou o iMac Pro, versão mais poderosa de seus computadores de mesa com tela 5K de 27 polegadas e 16GB de memória RAM.

O setor de serviços da Apple, que engloba a loja de aplicativos e o serviço de streaming de música Apple Music, também registrou ganhos expressivos. A receita no trimestre foi de US$ 7,27 bilhões, num crescimento de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado.

O iPhone, por outro lado, não registrou crescimento experessivo, mas ainda é o carro-chefe da Apple. No total, a empresa teve receita de US$ 24,85 bilhões com esses produtos. O número de unidades vendidas foi 1,5% maior, chegando a 41 milhões de unidades. O valor ficou acima da estimativa média de analistas, que previam vendas de 40,7 milhões de unidades.

Após o fechamento do mercado, as ações da Apple apresentavam crescimento de 5,5%, com tendência de alta. Isso levou o valor de mercado da empresa ultrapassar US$ 800 bilhões.

Futuro. O resultado positivo vem logo antes do anúncio do novo iPhone, em setembro, que deve marcar os dez anos de lançamento da primeira versão do smartphone da Apple. De acordo com boatos e rumores, o novo aparelho deverá contar com três versões, uma delas com tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês). Além disso, ele terá sensor 3D para desbloquear o aparelho por meio do reconhecimento da face e para melhorar as selfies e não terá mais o botão físico Home.