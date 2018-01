iPhone 8 custa US$ 247 para ser produzido, diz consultoria - Link - Estadão

Jim Wilson/NYT Os novos iPhone 8 e iPhone 8 Plus, lado a lado, durante o evento de lançamento da Apple em setembro de 2017

A Apple gasta US$ 247 para produzir um iPhone 8, modelo mais recente do smartphone que chegou às lojas norte-americanas na última sexta-feira, 22. Os números são da consultoria IHS Markit, que tradicionalmente "desmonta" os aparelhos da empresa para descobrir os custos de seus materiais.

O modelo mais simples do iPhone 8, com tela de 4,7 polegadas e armazenamento de 64 GB, custa US$ 247,51 para ser feito, contra US$ 237,94 na versão mais barata do iPhone 7 (que tinha só 32 GB de armazenamento), lançada em 2016.

O aumento no preço de produção dos aparelhos, porém, foi compensado pelo reajuste no preço dos iPhones. O iPhone 8 custa US$ 699, enquanto o iPhone 7 custava US$ 649 ao ser lançado no ano passado.

"O valor adicionado foi para as áreas de armazenamento, câmera e processamento. É onde conseguimos identificar melhorias, e o que justifica o maior preço da Apple", disse Wayne Lam, analista da IHS. "Percebemos poucas mudanças nos dispositivos, de forma que imaginamos mais novidades dentro do iPhone X."

A situação é parecida com o iPhone 8 Plus, cujos componentes custam US$ 288 – só o seu novo modelo de câmera custa US$ 32,50. Nas lojas, o modelo é vendido a US$ 799. Lançado no ano passado, o iPhone 7 Plus tinha materiais que custavam US$ 270,88 – o preço de lançamento do smartphone era de US$ 769.

Segundo a IHS, os componentes mais caros dos aparelhos são as telas e detalhes mecânicos, que foram atualizados da linha do iHpne 7. Além disso, o vidro na traseira dos dispositivos que permite carregamento por indução requer um novo sistema de controle, aumentando os custos do aparelho.