iPhones 6 pegam fogo na China; Apple culpa fatores externos - Link - Estadão

O iPhone 6 foi lançado em 2014 pela Apple

A Apple afirmou nesta quarta-feira, 7, que fatores externos foram a causa provável para fogo em baterias de iPhone 6 informados em um boletim de proteção de consumidores da China publicado pela mídia estatal do país nesta semana.

O Conselho de Consumidores de Xangai publicou um boletim detalhando casos de oito baterias de iPhone 6 que pegaram fogo. O órgão também detalhou casos de iPhone 6 desligando antes da bateria ter se esgotado, aparelhos que ficaram de fora de um recall global do modelo anunciado pela Apple em 20 de novembro para resolver o problema.

Veículos estatais de mídia que publicaram o boletim do órgão de Xangai exibiram dezenas de milhares de comentários em mídias sociais.

"As unidades que analisamos até agora mostraram claramente que danos físicos externos ocorreram neles o que levou ao evento térmico", disse uma porta-voz da Apple em mensagem enviada à Reuters no final da terça-feira. Ela afirmou ainda que a Apple está ampliando a análise sobre o problema do desligamento dos aparelhos.

A Apple tem visto queda de vendas na China nos últimos três trimestres. A empresa espera uma recuperação no primeiro trimestre de 2017 com a ajuda do iPhone 7.