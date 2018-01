'Já fiz dinheiro suficiente'; diz criador do Facebook - Link - Estadão

AP

Mark Zuckerberg reservou uma hora da sua semana para responder a perguntas aleatórias de seus seguidores no Facebook – no caso, a sua rede social. Bem, elas não eram exatamente aleatórias. Isso porque algumas celebridades – não coincidentemente – também participaram do Q&A; entre elas, o ator Arnold Schwarzenegger, o físico Stephen Hawking e a editora do Huffington Post Arianna Huffington.

Ao todo, foram quase 50 mil participações em seu post entre perguntas, comentários e banalidades. Alternando momentos profundos, abstratos e de pura zoeira, Zuckerberg deixou claro que tem muito mais dinheiro do que você vai juntar em toda uma vida, disse que se o Facebook desaparecer ele faz outro logo no dia seguinte, demonstrou interesse em saber como o cérebro funciona e comparou seu cachorro a um esfregão.

Os melhores trechos dessa conversa você confere abaixo:

Quando perguntado sobre o que o motivou a se dar um salário de US$ 1

“Já fiz dinheiro suficiente. Agora, estou focado apenas em garantir que eu possa fazer o máximo possível de bem com o que tenho. A melhor maneira de eu fazer isso é através do Facebook – permitindo que as pessoas compartilhem e conectando o mundo. Estou focado também em meu trabalho de filantropia em educação e saúde fora do Facebook. Muitas pessoas morrem desnecessariamente e não ganham as oportunidades que merecem. Há muitas coisas que precisam ser consertadas e eu tenho sorte de poder trabalhar para arrumar algumas.”

Zuck, o que faria se um dia o Facebook sumisse?

“Eu o construiria ;)”