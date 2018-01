Jack Dorsey é nomeado CEO do Twitter - Link - Estadão

REUTERS

O Twitter confirmou nesta segunda-feira, 5, que Jack Dorsey irá ocupar o cargo de CEO permanentemente. O norte-americano foi um dos fundadores da rede social e já ocupava o cargo de maneira temporária desde julho, quando Dick Costolo saiu da empresa.

Dorsey — que é autor do primeiro tuíte do microblog — já havia exercido a função entre os anos de 2007 e 2008. Ao sair, Costolo assumiu o cargo, permanecendo por seis anos.

Segundo comunicado oficial do Twitter, a decisão foi unânime e tomada na última quarta-feira, 28. Jack também é fundador e CEO do Square — uma empresa de pagamentos — e deverá exercer as duas funções ao mesmo tempo.

Após a publicação da efetivação de Jack, as ações do Twitter subiram até 3%.

O Twitter tem atravessado um momento complicado. Além de forte redução nas estimativas de crescimento, a rede social passou por graves problemas éticos, como as recorrentes questões de direitos autorais e pirataria com o app Periscope, além da lentidão em punir usuários que praticam crimes virtuais dentro do microblog.

Agora, assumindo o cargo de CEO, Dorsey deverá modificar o cenário negativo. Além de tornar a empresa lucrativa, o empresário deverá agir para tornar a rede mais segura e com menos problemas éticos.