Japonesa SoftBank compra empresas de robótica do Google - Link - Estadão

Reuters/Patrick T. Fallon O robô Atlas, da Boston Dynamics, em uma demonstração em 2015

Leia mais Saiba por que a SoftBank criou um fundo de US$ 100 bi para startups

A japonesa SoftBank disse na noite desta quinta-feira, 9, que vai adquirir duas divisões de robôs da Alphabet, empresa que controla o Google. As duas divisões – a norte-americana Boston Dynamics e a japonesa Schaft – trabalham em projetos de robôs que simulam o movimento humano.

A empresa não divulgou os termos da transação, que fez as ações da SoftBank saltarem 7,9% na bolsa japonesa, atingindo uma máxima de 17 anos.

"A robótica inteligente será um fator determinante na próxima fase da revolução da informação, e o time da Boston Dynamics são claramente líderes nesse setor", disse Masayoshi Son, presidente executivo da SoftBank, em um comunicado à imprensa.

via GIPHY

Cofre. É mais uma das aquisições agressivas da SoftBank recentes: no ano passado, a empresa adquiriu a desenvolvedora de chips ARM por US$ 32 bilhões. Este ano, lançou o Vision Fund, um fundo de investimentos de US$ 93 bilhões para investir em áreas como inteligência artificial e internet das coisas. Além disso, segundo fontes do mercado, a SoftBank comprou 4,9% das ações da desenvolvedora de chips Nvidia por US$ 4 bilhões.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, a Boston Dynamics e a Schaft podem eventualmente receber investimentos do Vision Fund. As duas empresas trabalham em robôs humanizados, capazes de, por exemplo, fazer percursos em terrenos desfavoráveis como neve ou grandes inclinações. O principal deles é o Atlas, da Boston Dynamics: um androide capaz de usar braços e pernas para se levantar sozinho do chão quando é derrubado.

Fundada como uma startup, a Boston Dynamics foi adquirida pelo Google em 2013, em um projeto de robótica liderado pelo criador do Android, Andy Rubin. No entanto, após a saída de Rubin da empresa, a startup teve dificuldade de encaixar sua tecnologia dentro dos projetos do Google. "É algo que ainda não está pronto para o mercado, e pouca gente tolera isso, mesmo com o nível de desenvolvimento da Boston Dynamics", disse Arnis Mangolds, um especialista em robótica que já trabalhou com a empresa.