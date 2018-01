Jeff Bezos vende US$ 1 bilhão em ações da Amazon por ano para financiar Blue Origin - Link - Estadão

Amazon Rindo à toa. Além da Amazon, Bezos também é dono do jornal norte-americano The Washington Post

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, disse na quarta-feira , 5, que está vendendo cerca de US$ 1 bilhão de ações da varejista online anualmente para financiar sua empresa de foguetes Blue Origin, que visa lançar passageiros pagantes em passeios espaciais de 11 minutos a partir do próximo ano.

A Blue Origin tinha esperanças de iniciar voos de teste com pilotos e engenheiros da empresa em 2017, mas isso provavelmente não acontecerá até o próximo ano, disse Bezos a repórteres no Simpósio Espacial Anual dos Estados Unidos, em Colorado Springs.

"Meu modelo de negócios agora ... para a Blue Origin é que eu vendo cerca de US$ 1 bilhão de ações da Amazon por ano e eu uso isso para investir na Blue Origin", disse Bezos, presidente-executivo da Amazon.com e também dono do jornal The Washington Post.

Em última análise, o plano é que a Blue Origin se torne uma empresa rentável e autossustentável, com um objetivo a longo prazo de reduzir o custo do voo espacial para que milhões de pessoas possam viver e trabalhar fora da Terra, disse Bezos.

Bezos é o maior acionista da Amazon, com 80,9 milhões de ações, segundo dados da Thomson Reuters. No preço de fechamento das ações de quarta-feira, 5, em US$ 909,28, Bezos teria que vender 1.099.771 ações para cumprir sua promessa de vender US$ 1 bilhão em ações da Amazon.

A participação total da Bezos na Amazon, que representa uma participação de 16,95% na empresa, é de US$ 73,54 bilhões ao preço de fechamento de quarta-feira.